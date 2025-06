Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Raubüberfall in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstvormittag kam es in der Ländelstraße zu einem Raubüberfall. Unbekannte verschafften sich gegen 11 Uhr mittels Reizstoff und Schlägen Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Täter verletzten hierbei die 55-jährige Bewohnerin und den 59-jährigen Bewohner des Anwesens. Die Unbekannten machten sich im Anschluss mit einem hohen dreistelligen Geldbetrag aus dem Staub. Ein Rettungswagen brachte das 59-jährige Opfer in ein Krankenhaus. Da die Männer vermummt waren, liegt derzeit keine Täterbeschreibung vor. Eine Fahndung nach den Personen verlief ohne Erfolg. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubs aufgenommen und sucht Zeugen: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Dienstagmorgen aufgefallen? Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-13312 von der Kriminalpolizei entgegengenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell