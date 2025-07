Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Olfen: Verfolgungsfahrt mit gestohlenem Auto - 20-Jähriger flüchtet in Maisfeld

Recklinghausen (ots)

Am Wochenende stahlen unbekannte Täter auf Dattelner Stadtgebiet ein Auto. Die Polizei Coesfeld konnte einen Tatverdächtigen nach einer Verfolgungsfahrt in Olfen stellen. Hier die komplette Meldung der Polizei Coesfeld:

Einen Opel Astra entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Freitag (11.07.) auf Samstag (12.07.) auf der Industriestraße in Datteln (Kreis Recklinghausen).

Ein Zeuge bemerkte das gestohlene Auto am darauffolgenden Sonntag (13.07.) in Datteln, Fahrtrichtung Olfen, und informierte die Polizei. Streifenwagenbesatzungen der Wache Lüdinghausen fahndeten daraufhin nach dem Auto und stellten dieses auf einem Feldweg östlich von Olfen nahe der B235 fest. Im Fahrzeug, an dem falsche Kennzeichen angebracht waren, saß ein junger Mann. Bei Erkennen der Beamten flüchtete dieser, indem er mit dem Auto über einen Acker in Richtung B235 fuhr. Dabei beschädigte er einen Weidezaun und reagierte nicht auf die Anhaltezeichen des verfolgenden Streifenwagens. Im weiteren Verlauf der Flucht verließ der Tatverdächtige gegen 16.00 Uhr das Fahrzeug im Bereich Schliekerpark und flüchtete zu Fuß in ein angrenzendes Maisfeld.

Polizeibeamte umstellten das Feld, bei der Lokalisierung des Tatverdächtigen unterstützte auch ein Polizeihubschrauber. Gegen 19:15 Uhr meldete sich der Flüchtige per Notruf aus dem Maisfeld und gab an, sich stellen zu wollen - der 20-jährige Dattelner wurde daraufhin widerstandslos festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er am am frühen Sonntagmorgen entlassen. Das Fluchtfahrzeug wurde sichergestellt. Den jungen Mann erwarten nun unter anderem Strafverfahren wegen des Verdachts auf Diebstahl, Urkundenfälschung, ein illegales Kfz-Rennen sowie Unfallflucht.

Neben dem Polizeihubschrauber unterstützten auch Einsatzkräfte aus den Behörden Unna, Recklinghausen und Münster die Fahndungsmaßnahmen.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Polizeipräsidium Recklinghausen geführt.

