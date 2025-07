POL-RE: Castrop-Rauxel: Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Recklinghausen (ots) - Am Samstagabend brachen vermutlich drei Personen in ein Autohaus an der Dieselstraße ein. Nach bisherigen Ermittlungen warfen die Täter gegen 22:20 Uhr mit einem Pflasterstein eine Scheibe ein und gelangten so in das Bürogebäude. Sie entwendeten mindestens einen Autoschlüssel und fuhren mit einem weißen Ford Transit (blaues Firmenlogo, Kennzeichen aus Hildesheim -HI)gegen 23:30 Uhr vom Firmengelände. Eine Videoüberwachung zeichnete den Einbruch ...

mehr