Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Einbruch in Autohaus

Recklinghausen (ots)

Am Samstagabend brachen vermutlich drei Personen in ein Autohaus an der Dieselstraße ein. Nach bisherigen Ermittlungen warfen die Täter gegen 22:20 Uhr mit einem Pflasterstein eine Scheibe ein und gelangten so in das Bürogebäude. Sie entwendeten mindestens einen Autoschlüssel und fuhren mit einem weißen Ford Transit (blaues Firmenlogo, Kennzeichen aus Hildesheim -HI)gegen 23:30 Uhr vom Firmengelände. Eine Videoüberwachung zeichnete den Einbruch auf.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: 1. Person:

- männlich - stämmige Statur - ca. 25-30 Jahre alt - weiß/grau/schwarz gemustertes Shirt - kurze, graue Jeans, schwarze Turnschuhe

2. Person:

- männlich - schlanke Statur - ca. 20-25 Jahre alt - dunkler Pullover mit Kapuze - Jeans - weiße Turnschuhe

Die dritte Person kann nicht beschrieben werden.

Hinweise nimmt die Kripo unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell