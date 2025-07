Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Kabeldiebe am Umspannwerk

Recklinghausen (ots)

Am Umspannwerk an der Kusenhofer Straße waren in der Nacht auf Samstag mutmaßliche Kupferdiebe unterwegs. Auf der Suche nach Tatverdächtigen wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt.

Gegen 4.30 Uhr wurde der Alarm ausgelöst, weil sich offenbar Personen auf dem Gelände befanden. Wie sich herausstellte, war der Zaun an einer Stelle geöffnet worden - so gelangten die Täter vermutlich auf das Gelände des Umspannwerks. Es ist davon auszugehen, dass sie es gezielt auf Kupferkabel abgesehen hatten. Anschließend flüchteten die Täter in ein angrenzendes Maisfeld. Teile der Tatbeute (u.a. Kabeltrommel) konnten in der Nähe gefunden und sichergestellt werden. Trotz umfangreicher Suche - auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers - konnten bislang keine Täter ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Nach vorliegenden Informationen hat der Diebstahl zu keinen Einschränkungen oder Störungen des Betriebs geführt.

