POL-S: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Ein 81 Jahre alter Mann ist am Dienstagmittag (10.06.2025) an der Bushaltestelle Schemppstraße in einem Linienbus gestürzt und hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann stieg mit seinem Rollator gegen 12.30 Uhr in den Bus der Linie 65 Richtung Flughafen. Als der Bus losfuhr stürzte der Mann. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich ...

