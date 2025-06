Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Verkehrskontrollen am bundesweiten Aktionstag - "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick".

Lippe (ots)

Im Rahmen des bundesweiten Aktionstags "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" führten Beamte der KPB Lippe am Dienstag (03.05.2025) zahlreiche Verkehrskontrollen vor Kindergärten und Schulen im gesamten Kreis durch und nahmen vor allem das Fahrverhalten der erwachsenen Verkehrsteilnehmer rund um die Schutzzone "Schule" genauer unter die Lupe. Insgesamt wurden dabei etwa 400 Fahrzeuge - Autos und Fahrräder - kontrolliert. Während viele Fahrzeugführer vorbildlich unterwegs waren, verzeichneten die Einsatzkräfte 79 Geschwindigkeitsverstöße. Als besonders negativer Fall wurde in Augustdorf ein Fahrzeugführer festgestellt, der mit 61 km/h vor einer Kindertagesstätte gemessen wurde. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass an diesem Fahrzeug falsche Kennzeichen angebracht waren und es nicht versichert war. Weiterhin ergaben die Kontrollen, dass 14 Pkw über keine funktionierende Kindersicherung verfügten, während bei weiteren 10 Pkw zwar Sicherungseinrichtungen vorhanden waren, diese jedoch nicht genutzt wurden. Zudem wurden zwei Fälle festgestellt, in denen Eltern während der Fahrt zur Schule ihr Mobiltelefon benutzten, sowie zwei Fälle von Rotlichtverstößen.

