POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Lippe (ots) - Am Dienstag (03.06.2025) kam es gegen 07:40 Uhr an der Lageschen Straße (Fahrtrichtung Lage), nahe einer Fußgängerampel im Bereich des Sportplatzes, zu einem Verkehrsunfall. An der Ampel öffnete eine neunjährige Beifahrerin aus Detmold, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, unerwartet die Beifahrertür. Ein von hinten kommender, 42-jähriger ...

