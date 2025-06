POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Versuchter Diebstahl aus Schrebergarten.

Lippe (ots) - Am Dienstag (03.06.2025) verschaffte sich ein etwa 38-jähriger, ca. 1,60 m großer und dunkel gekleideter Täter gegen 04:40 Uhr auf der Am Speckenbach in Lockhausen Zutritt zu einem VW Caravelle, in dem ein polnischer Fernfahrer während einer Übernachtung verweilte. Der Täter öffnete die Tür, wodurch der Fahrer aus dem Fahrzeug gelockt wurde. Im ...

mehr