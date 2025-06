Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Diebstahl mit Waffen: Handtasche entwendet.

Lippe (ots)

Am späten Montagabend (02.06.2025) um 22:55 Uhr belästigte ein 24-jähriger Lagenser im Außenbereich eines Lokals an der Langen Straße eine Frau samt Begleitung. In dem Moment, als die Geschädigte abgelenkt war, nutzte der Täter die Gelegenheit, um eine auf einem Stuhl abgelegte Handtasche zu entwenden und rannte davon. Im Zuge der Fahndung konnte der Täter an der Bismarckstraße aufgegriffen werden. Bei der Durchsuchung wurde ein mitgeführtes Taschenmesser sichergestellt. Die entwendete Handtasche konnte der Geschädigten zurückgegeben werden. Aufgrund des bedrohlichen Verhaltens und zur Durchsetzung eines Platzverweises nahm die Polizei den Täter in Gewahrsam.

