Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Drogenvortest positiv.

Lippe (ots)

Am Dienstag (03.06.2025) um 02:15 Uhr hielt die Polizei in Fahrtrichtung Horn an der Nordstraße einen 22-jährigen Horn-Bad Meinberger in einem Daimler-Chrysler an. Im Rahmen der Kontrolle fielen auffällige körperliche Anzeichen auf. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest ergab positive Ergebnisse auf Cannabis, Amphetamine, Methamphetamine, MDMA und Kokain. Aufgrund der Verdachtsmomente wurde dem Fahrer in der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt. Ferner wird er mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Fahrer entlassen.

