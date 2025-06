Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Greste. Aluminiumdiebstahl aus Container.

Lippe (ots)

Zwischen Mittwoch (28.05.2025) und Montag (02.06.2025) drangen unbekannte Täter an der Helpuper Straße in Greste in einen Betrieb ein, öffneten gewaltsam einen Reststoffcontainer und entwendeten dabei Aluminiumteile. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können, sich an das zuständige Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu wenden.

