Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Wöbbel/Lügde-Rischenau. Unbekannte Täter stehlen Weidezaungerät und beschädigen Weidezaun.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Samstag (31.05.2025) gegen 21:30 Uhr von einer Wiese in Schieder-Schwalenberg (Hauptstraße) ein Weidezaungerät, eine Batterie und einen Datenlogger im Wert von mehreren hundert Euro. Zuvor, am Freitag (30.05.2025) zwischen 18:30 und 22:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Rischenau (ebenfalls Hauptstraße) einen elektrischen Weidezaun, wodurch Rinder entweichen konnten. Alle Tiere konnten wohlbehalten zurückgetrieben werden. In beiden Fällen liegen derzeit keine Hinweise auf die Täter vor. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell