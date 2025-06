Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde - Motorrad gerät in Flammen

Lippe (ots)

Am Samstag gegen 19:30 Uhr befuhr eine 25-jährige Hamelnerin mit ihrem Motorrad die Straße Burghagen in Fahrtrichtung Wörderfeld. In einer Linkskurve kam sie mit ihrer Husqvarna nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Wiese und verunfallte ca. 80 Meter von der Fahrbahn entfernt in einem angrenzenden Waldstück. Das Motorrad geriet in Brand und wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Die Fahrerin erlitt schwerste Verletzungen, so dass ein Rettungshubschrauber für den Transport angefordert wurde. Nachdem der Hubschrauber gelandet war, stellten sich die Verletzungen als nicht so dramatisch heraus, so dass die 25-Jährige mittels Rettungswagen dem Klinikum in Bad Pyrmont zugeführt werden konnte. Das Motorrad wurde durch ein nahegelegenes Abschleppunternehmen geborgen.

