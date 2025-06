Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Felgen gestohlen

Lippe (ots)

In dem Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Freitagmittag kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle an der Industriestraße in Bad Salzuflen. Unbekannte Täter brachen das Zylinderschloss am Werktor auf und gelangten so auf das Betriebsgelände. Aus einer Halle entwendeten sie einen Felgensatz im unteren vierstelligen Wert. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231/6090 entgegen.

