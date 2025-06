POL-LIP: Lemgo - Roller übersehen

Lippe (ots) - Eine 86-jährige Detmolderin befand sich stehend in einem Linienbus am Busbahnhof in Detmold. Als der 47-jährige Busfahrer aus Detmold anfuhr, verlor die Dame das Gleichgewicht und stieß gegen eine Haltestange. Sie zog sich leichte Prellungen am Oberkörper zu, die vor Ort jedoch nicht behandelt werden mussten. Die Dame gab an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

