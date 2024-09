POL-WES: Hiesfeld - 21 Leichtverletzte nach Reizgaseinsatz an Schule

Voerde (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine KfZ-Werkstatt an der Grenzstraße eingebrochen. Über ein Rolltor haben sie sich Zugang zu den Räumen verschafft. Sie durchsuchten mehrere Schränke und Räume in dem Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter vier elektronische Geräte aus der Werkstatt mit. Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0. ...

mehr