POL-LIP: Dörentrup - Motorrad prallt gegen PKW

Am Freitagnachmittag gegen 17:40 Uhr befuhr ein 28-jähriger Dörentruper mit seinem VW-Passat die Hauptstraße in Fahrtrichtung Dörentrup. In Höhe der Einmündung An der Niedermühle beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Dazu betätigte er den Fahrtrichtungsanzeiger. Aufgrund zwei vor ihm fahrenden Radfahrern musste er seine Geschwindigkeit stark reduzieren. Plötzlich sei ein 21-jähriger Motorradfahrer mit seiner Kawasaki ausgeschert und habe zum Überholvorgang angesetzt. Es kam zur Kollision der beiden Kraftfahrzeuge, in dessen Verlauf der Bielefelder zu Boden stürzte. Der Motorradfahrer sei zuvor bereits immer wieder durch dichtes Auffahren aufgefallen. Der 21-Jährige klagte über Schmerzen am rechten Arm und beiden Knien. Er wurde vor Ort in einem Rettungswagen erstversorgt. Zum Unfallhergang wollte er sich nicht äußern.

