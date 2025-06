POL-LIP: Bad Salzuflen - Vermisste wieder aufgefunden

Lippe (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 17:40 Uhr befuhr ein 28-jähriger Dörentruper mit seinem VW-Passat die Hauptstraße in Fahrtrichtung Dörentrup. In Höhe der Einmündung An der Niedermühle beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Dazu betätigte er den Fahrtrichtungsanzeiger. Aufgrund zwei vor ihm fahrenden Radfahrern musste er seine Geschwindigkeit stark reduzieren. Plötzlich sei ein 21-jähriger ...

mehr