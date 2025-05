Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Motorradkontrolle am Gumpener Kreuz/Über 20 Biker kontrolliert - Keine Beanstandungen

Heppenheim (ots)

Am Samstag (10.05.) haben Beamte der Polizeistation Heppenheim Motorradkontrollen durchgeführt. Zwischen 11.00 und 12.00 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte 21 Motorradfahrer am "Gumpener Kreuz".

Die Ordnungshüter zogen hierbei eine positive Bilanz. Bei keinem der Biker gab es etwas zu beanstanden. Bei den Kontrollen achtet die Polizei insbesondere auf den technischen Zustand der Motorräder. Für diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, kann es zu einem Fahrverbot oder zur Sicherstellung des Motorrades kommen, weil zum Beispiel technische Veränderungen an der Auspuffanlage vorgenommen wurden. Neben einem frühzeitigen Saisonaus ist die Unvernunft meist noch mit hohen Kosten und Bußgeldern verbunden. Motorradfahren soll in den reizvollen hessischen Landschaften möglich sein, ohne dass die Anwohnerinnen und Anwohner ihr Wohngrundstück wegen des Motorradlärms nicht mehr zur Erholung und Entspannung, etwa am Wochenende oder zum Feierabend, nutzen können. Rücksichtnahme ist dafür unerlässlich. Die kontrollierten Biker konnten erfreulicherweise allesamt ihre Fahrt fortsetzen.

Das Polizeipräsidium Südhessen wünscht allen Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern weiterhin eine unfallfreie Saison.

