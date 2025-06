Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Diebstahl aus Kraftfahrzeug an Raststätte Lipperland Nord.

Lippe (ots)

Am Dienstag (03.06.2025) verschaffte sich ein etwa 38-jähriger, ca. 1,60 m großer und dunkel gekleideter Täter gegen 04:40 Uhr auf der Am Speckenbach in Lockhausen Zutritt zu einem VW Caravelle, in dem ein polnischer Fernfahrer während einer Übernachtung verweilte. Der Täter öffnete die Tür, wodurch der Fahrer aus dem Fahrzeug gelockt wurde. Im gleichen Moment öffnete ein weiterer Täter die hintere Schiebetür, um einen Rucksack zu entwenden. Die Täter setzten ihre Flucht in einem Audi Kombi fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich an das zuständige Kriminalkommissariat 2 (Telefon: 05231 6090) zu wenden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell