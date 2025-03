Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 43-Jährigen im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 3

Kleve - Emmerich (ots)

Am Donnerstagabend, 14. März 2025 um 22:15 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen einen 43-jährigen Polen als Fahrgast in einem grenzüberschreitenden Reisebus bei der Einreise aus den Niederlanden auf der Autobahn 3 am Rastplatz Knauheide auf der Fahrt von Amsterdam nach Warschau. Hierbei legte der Reisende den Beamten seinen polnischen Reisepass vor. Bei einer Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen wurden dann gleich zwei Fahndungsnotierungen festgestellt. Die Staatsanwaltschaft in Wuppertal suchte den Mann mit einem Haftbefehl wegen Widerruf der Bewährungsstrafe aufgrund von dem Besitz von Betäubungsmitteln. Hiernach muss der Gesuchte nun noch für acht Monate ins Gefängnis. Weiterhin lag eine Aufenthaltsermittlung der polnischen Behörden Justizbehörden gegen ihn vor.Die Person wurde vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wird der Mann am Freitagvormittag zum Haftantritt in das Gefängnis in Kleve gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell