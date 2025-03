Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Drogen und Schlagring auf der Autobahn 57 sicher

Kleve (ots)

Bereits am Dienstag, 11. März 2025 um 09:50 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen einen 35-jährigen Polen bei der Einreise aus den Niederlanden auf der Autobahn 57 an der Anschlussstelle Kleve als Fahrer eines in Polen zugelassenen Audi A 3. Hierbei fanden die Beamten in einer Umhängetasche auf dem Beifahrersitz 103 Gramm Amphetamin und ein Schlagring. Auf der Rücksitzband wurden zudem noch 55 Gramm Marihuana in einer vakuumierten Folie und ein Vakuumiergerät aufgefunden und sichergestellt. Der Beschuldigte wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen.

