Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Reelkirchen. Radfahrer lebensgefährlich verletzt am Schnitterberg.

Lippe (ots)

Am Dienstag (03.06.2025) verlor ein 33-jähriger Radfahrer aus Lemgo am Abend um 19 Uhr aus derzeit unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Trekkingrad und stürzte im abschüssigen Bereich auf dem Geh-/Radweg neben der Meinberger Straße (B1) unweit der Einmündung Schnitterberg (L943). Der Radfahrer war in Richtung Reelkirchen unterwegs. Aufmerksame Passanten bemerkten das Fahrrad und fanden den verunglückten Radfahrer, der lebensgefährlich verletzt in der Böschung lag. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Mittlerweile ist er außer Lebensgefahr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, wenden sich bitte an das Verkehrskommissariat (Telefon: 05231 6090).

