Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zusammenstoß mit Motorradfahrer - 23-Jähriger schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Neuer Kamp / Dorstener Straße / Lippramsdorfer Straße hat es am Sonntagnachmittag, gegen 14:10 Uhr, einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 65-jähriger Autofahrer aus Marl den Kreuzungsbereich vom Neuen Kamp in Richtung Lippramsdorfer Straße geradeaus überqueren. Dabei stieß er mit einem vorfahrtsberechtigten 23-jährigen Motorradfahrer aus Haltern zusammen, der die Dorstener Straße aus Haltern kommend geradeaus in Fahrtrichtung Westen überqueren wollte. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert und verbrachte den Verletzten in ein Krankenhaus nach Bochum. Der 65-jährige Autofahrer und seine 65-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden, der Verkehr wurde abgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell