Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Feldberg-Altglashütten, B500: Motorradfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 24.07.2025, gegen 23:40 Uhr befuhr ein 37-jähriger Motorradfahrer die B500 in Richtung Schluchsee. Er sollte durch eine Polizeistreife des Polizeireviers Titisee-Neustadt einer verdachtslosen allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Um sich der Verkehrskontrolle zu entziehen beschleunigte er sein Motorrad und kam in der Folge in einer Kurve, in der Nähe des Friedhofs Altglashütten, von der Fahrbahn nach links ab und kollidierte mit der Friedhofsmauer. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Am Motorrad entstand Totalschaden. Dieses wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle abgeschleppt. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben ist der Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell