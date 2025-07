Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Staufen: Wohnwagendiebstahl - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 22.07.2025, auf Mittwoch, 23.07.2025, wurde von einem privaten Gelände in der Straße «Innere Neumatten» in Staufen ein Wohnwagen durch unbekannte Täterschaft entwendet. Die noch unbekannte Täterschaft soll sich über eine unverschlossene Hofeinfahrt Zutritt zum Grundstück verschafft haben. Des Weiteren soll es sich bei dem Fahrzeug, welches als Zugfahrzeug genutzt wurde, wohl um einen weißen PKW gehandelt haben. Der Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht benannt werden.

Im Zusammenhang mit dem Wohnwagendiebstahl könnte ein Hinweis aus Bremgarten stehen. Hier fiel ein Wohnwagengespann auf, welches mit hoher Geschwindigkeit durch Bremgarten fuhr.

Gesucht werden Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter Tel.: 07631/1788-0 zu melden.

pk (RM)/ ak

