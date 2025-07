Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-St. Georgen: Fahrradfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 23.07.2025, gegen 17:30 Uhr ereignete sich ein zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw Verkehrsunfall in der Bötzinger Straße in Freiburg-St. Georgen. Dabei wurde der Fahrradfahrer augenscheinlich leicht verletzt und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer die Bötzinger Straße in nördlicher Richtung. Zeitgleich befuhr ein Autofahrer den Merdinger Weg in Richtung Bötzinger Straße. Im Kreuzungsbereich der Bötzinger Straße und dem Merdinger Weg übersah der Fahrradfahrer den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw woraufhin es zur Kollision kam. Der Fahrradfahrer verletzte sich hierbei leicht an den Extremitäten. Am betroffenen Auto entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 EUR.

Als der Fahrer des beteiligten Fahrzeugs die Polizei verständigen wollte, habe der Fahrradfahrer die Flucht mit seinem Fahrrad ergriffen.

Der Geschädigte beschrieb den Fahrradfahrer wie folgt:

- männlich, - zwischen 30 und 40 Jahre alt, - "südländisches" Aussehen, - sprach lediglich Englisch, - fuhr ein graues Herrenfahrrad.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-1019) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet und/ oder Hinweise zum gesuchten Fahrradfahrer geben können.

Polizeipräsidium Freiburg