Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Achtung vor Taschendiebstahl

Neuss (ots)

Taschendiebe sind überall am Werk, wo Menschen abgelenkt sind: etwa in Supermärkten, Geschäften, ÖPNV oder in vollen Innenstädten.

Daher rät die Polizei:

- Achten Sie immer auf Ihre persönlichen Gegenstände und halten Sie Ihre Taschen geschlossen - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm - Seien Sie in Menschenmengen besonders aufmerksam und achten Sie auf verdächtiges Verhalten - Vermeiden Sie es, Ihre Wertsachen offen zur Schau zu stellen, um Dieben keine Gelegenheit zu bieten

Dennoch versuchen es dreiste Diebe immer wieder an die Habseligkeiten der Mitmenschen zu gelangen. So beobachtete ein aufmerksamer Zeuge am Montagmittag (19.05.) gegen 13:30 Uhr, wie zwei Personen sich an der Haltestelle Niedertor auffällig verhielten. Diese beiden Personen näherten sich nach ersten Erkenntnissen mehrfach älteren Damen und versuchten offenbar in das innere der Handtaschen zu greifen.

Der Zeuge informierte die Polizei, welche die Personen, eine 27-jährige Brilonerin und eine 21-jährige Ratingerin, antreffen und kontrollieren konnte.

Bei der Durchsuchung konnten die Beamten kein Diebesgut auffinden.

Die Personen müssen sich nun dennoch des versuchten Taschendiebstahls verantworten.

Ebenso wird geprüft, ob die bereits polizeibekannten Personen für andere Taten in Frage kommen.

Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, bei verdächtigen Beobachtungen diese sofort zu informieren. Die Polizei ist 24/7 unter der 02131 3000 oder im akuten Notfall über die Notrufnummer 110 erreichbar. In diesem Fall hat der Zeuge, ein 42-jähriger Düsseldorfer, rechtzeitig die Polizei verständigt.

Sollten Sie, trotz aller Vorsicht, Opfer eines Taschendiebstahls geworden sein, dann: - Erstatten Sie sofort Anzeige bei der Polizei. - Informieren Sie Ihr Geldinstitut und sperren Sie Ihre Bankkarten - Melden Sie den Diebstahl von Ausweisen, Führerschein etc. unverzüglich den zuständigen Ämtern. Mehr Infos auch unter: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/videospots/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell