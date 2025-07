Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Mutmaßlicher Brandstifter auf der Flucht gefasst

Freiburg (ots)

Am Mittwochvormittag, 23.07.2025, hatte ein zunächst unbekannter Täter ein Auto in der Weimarer Straße in Denzlingen in Brand gesetzt und flüchtete mit einem Auto.

Eine Zeugin hatte den Mann beobachtet, wie er zunächst die Seitenscheibe des geparkten Wagens eingeschlagen und im Inneren ein Feuer gelegt habe. Anschließend sei der Unbekannte mit einem schwarzen Auto in Richtung Berliner Straße geflüchtet.

Die Zeugin verständigte die Polizei, die sofort eine Fahndung eingeleitet hatte. Einer Streife des Polizeireviers Emmendingen gelang es wenig später, den gesuchten 42-Jährigen mit seinem Auto in Kollmarsreute einer Kontrolle zu unterziehen. Der Mann wurde anschließend vorläufig festgenommen.

Die ebenfalls zum Fahrzeugbrand hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer löschen, aber eine vollständige Zerstörung des Fahrzeuges nicht mehr verhindern. Der entstandene Sachschaden ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Unterbringungsbefehl wurde antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt. Der dringend Tatverdächtige deutscher Staatsangehörigkeit befindet sich seither in einer Fachklinik.

Konkrete Tatzusammenhänge zu der Brandstiftung in Riegel vom selben Tag sind derzeit nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Emmendingen (Tel.: 07641 582-0) ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat und sucht mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

