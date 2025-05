Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Wohnhaus mit Einliegerwohnung in Ganderkesee ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 09.05.2025, 14:00 Uhr bis Sonntag, 11.05.2025, 08:15 Uhr wurde in der Straße "Bei den Imhöfen" sowohl in ein Wohnhaus als auch dessen Einliegerwohnung eingebrochen. In beiden Fällen wurde gewaltsam ein rückwärtiges Fenster überwunden und letztlich Schmuck entwendet. Hinweise erbittet die Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410.

