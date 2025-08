Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mit 40 Tonnen in Schlangenlinien über die Autobahn

Hildesheim (ots)

Sarstedt/BAB 7 (fau) Am heutigen Vormittag erhielt die Autobahnpolizei gegen 10:15 Uhr den Hinweis auf einen LKW, welcher in Schlangenlinien über die Autobahn in Richtung Hannover fahren würde. Beamte der Autobahnpolizei machten sich auf den Weg und konnten den Gliederzug (LKW mit Anhänger) ausfindig machen. Zunächst verschafften sich die Beamten einen Überblick über die Situation. Als sie sich vor dem Gliederzug befanden, konnten sie die Fahrauffälligkeiten in Form von leichten Schlangenlinien mittels Bodycam beweissicher festhalten. Bei der anschließenden Kontrolle auf der Tank- und Raststätte Hannover Wülferode Ost wurden die Beamten fündig. Beim Öffnen der Fahrertür erblickten sie das Bier in der Fahrertür und wurden mit einer Alkoholwolke überdeckt. Der 53-Jährige Fahrzeugführer aus Kassel "pustete" 1,88 Promille. Es folgte eine Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheins. Ihm wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt. Ein Strafverfahren aufgrund der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Im Dialog mit den Beamten räumte der 53-Jährige ein, dass er bereits 2014 seinen Führerschein aufgrund einer Trunkenheitsfahrt verloren habe. Seinen Führerschein habe er erst vor rund 2 Jahren wieder erlangt. Hinweise auf eine Gefährdung Dritter konnten nicht erlangt werden.

