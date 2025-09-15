PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkene lassen Unfallwagen zurück

POL-BI: Betrunkene lassen Unfallwagen zurück
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - An der Enniskillener Straße ereignete sich in der Nacht auf Samstag, 13.09.2025, ein Alleinunfall mit einem VW Touran, der in die Hauswand eines Firmengebäudes gefahren wurde. Die Fahndung nach dem Fahrer und seinen Beifahrer dauert an.

Ein 69-jähriger Bielefelder fuhr gegen Mitternacht auf der Senner Straße in Richtung Karl-Triebold-Straße. Auf der Höhe Giraffenweg bemerkte er vor sich den VW Touran, der ohne Kennzeichen, mit eingeschaltetem Warnblinklicht und geringer Geschwindigkeit gefahren wurde. Außerdem fuhr der Fahrer in Schlangenlinien.

Beim Versuch das Fahrzeug zu überholen, hupte der Touranfahrer und der Bielefelder ließ davon ab. Kurz vor der Karl-Triebold-Straße kam der stark beschädigte Wagen zum Stehen. Zwei Personen stiegen aus und flüchteten in ein Waldstück.

Beide waren zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß und hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Augenscheinlich waren sie betrunken. Das Fahrzeug war stark beschädigt und der Airbag ausgelöst.

Hinzugerufene Polizisten nahmen die Beschädigungen am Touran in Augenschein und fanden übereinstimmende Beschädigungen an einem Firmengebäude an der Enniskillener Straße.

Vermutlich hatten sich die Männer mit dem Wagen über die Duisburger Straße der T-Kreuzung mit der Enniskillener Straße genähert und wollten nach rechts abbiegen. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen und fuhr geradeaus in die Hausfassade.

Wem ist der schwarze Touran im Vorfeld des Unfalls aufgefallen? Vermutlich hatte er ein polnisches Kennzeichen. Hinweise zu dem Wagen, den Fahrer und seinen Beifahrer nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 12:15

    POL-BI: Raub auf dem Kesselbrink

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Drei Täter sollen in den frühen Stunden des Samstags, 13.09.2025, eine Jugendliche am Kesselbrink ausgeraubt haben. Die Polizei sucht Zeugen. Eine 14-jährige Bielefelderin hielt sich gegen 02:00 Uhr im Bereich des grünen Würfels, nahe der Friedrich-Verleger-Straße, auf. Zwei Frauen und eine dritte Person griffen sie plötzlich mit Faustschlägen an und drückten sie zu Boden. Dabei entwendete das Trio das violette IPhone 11 mit ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 18:44

    POL-BI: Polizeieinsatz nach Tankstellenraub

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Freitagnachmittag, 12.09.2025, überfiel ein unbekannter Täter eine Tankstelle an der Eckendorfer Straße, in Höhe Am Stadtholz. Die Fahndungsmaßnahme nach dem flüchtigen Täter dauern an. Nach dem aktuellen Kenntnisstand betrat ein unbekannter Räuber gegen 17:20 Uhr den Geschäftsraum der Tankstelle. Er bedrohte die Kassiererin und forderte Bargeld. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren