Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkene lassen Unfallwagen zurück

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - An der Enniskillener Straße ereignete sich in der Nacht auf Samstag, 13.09.2025, ein Alleinunfall mit einem VW Touran, der in die Hauswand eines Firmengebäudes gefahren wurde. Die Fahndung nach dem Fahrer und seinen Beifahrer dauert an.

Ein 69-jähriger Bielefelder fuhr gegen Mitternacht auf der Senner Straße in Richtung Karl-Triebold-Straße. Auf der Höhe Giraffenweg bemerkte er vor sich den VW Touran, der ohne Kennzeichen, mit eingeschaltetem Warnblinklicht und geringer Geschwindigkeit gefahren wurde. Außerdem fuhr der Fahrer in Schlangenlinien.

Beim Versuch das Fahrzeug zu überholen, hupte der Touranfahrer und der Bielefelder ließ davon ab. Kurz vor der Karl-Triebold-Straße kam der stark beschädigte Wagen zum Stehen. Zwei Personen stiegen aus und flüchteten in ein Waldstück.

Beide waren zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß und hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Augenscheinlich waren sie betrunken. Das Fahrzeug war stark beschädigt und der Airbag ausgelöst.

Hinzugerufene Polizisten nahmen die Beschädigungen am Touran in Augenschein und fanden übereinstimmende Beschädigungen an einem Firmengebäude an der Enniskillener Straße.

Vermutlich hatten sich die Männer mit dem Wagen über die Duisburger Straße der T-Kreuzung mit der Enniskillener Straße genähert und wollten nach rechts abbiegen. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen und fuhr geradeaus in die Hausfassade.

Wem ist der schwarze Touran im Vorfeld des Unfalls aufgefallen? Vermutlich hatte er ein polnisches Kennzeichen. Hinweise zu dem Wagen, den Fahrer und seinen Beifahrer nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell