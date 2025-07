BPOL NRW: Düsseldorf Hbf: Bundespolizei beschlagnahmt Messer und Drogen bei 44-Jährigem

Hagen (ots) - Am 14. Juli überprüften Bundespolizisten einen deutschen Staatsangehörigen im Hagener Hauptbahnhof. Nach ihm suchte bereits die Staatsanwaltschaft. Gegen 16:00 Uhr führte eine eingesetzte Streife am Hauptbahnhof Hagen eine Personenkontrolle bei dem 18-Jährigen durch. Er wies sich mit seinem Personalausweis aus und die Abfrage der Personalien in den ...

mehr