Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 3 Frauen mit total gefälschten Ausweisen von Bundespolizei in Fernreisebus gestellt - Rückführung erfolgte in die Niederlande

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat 3 syrische Frauen im Alter von 27 bis 39 Jahren in die Niederlande rückgeführt.

Sie waren heute gegen 03:00 Uhr in einem Fernreisebus an der Niederländisch-Deutschen Grenze in Aachen-Vetschau (BAB 4) kontrolliert worden.

Bei der Kontrolle wiesen sie sich mit total gefälschten rumänischen Identitätskarten aus. Die Fälschungen waren leicht zu erkennen, da sie keine Sicherheitsmerkmale vorwiesen, wie man sie bei Originalausweisen vorfindet.

Die drei Frauen wurden in amtlichen Gewahrsam genommen und wegen der unerlaubten Einreise und der Urkundenfälschung zur Anzeige gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen sind sie vermutlich über die Türkei und Griechenland geschleust worden.

Im Anschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurden sie in die Niederlande rückgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell