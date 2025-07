Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auf frischer Tat ertappt - Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Kabeldieb vorläufig fest

Essen (ots)

Am frühen Morgen des 14. Juli versuchte ein deutscher Staatsangehöriger neben der freien Bahnstrecke in Essen-Dellwig. bereits geschnittenes Kupferkabel zu entwenden. Dies beobachteten Mitarbeiter der Deutschen Bahn, die den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Bundespolizei festhielten.

Gegen 01:45 Uhr erhielten Einsatzkräfte der Bundespolizei die Information, dass in Essen-Dellwig ein Mann durch die DB-Sicherheit bei einem versuchten Kabeldiebstahl beobachtet und gestellt wurde. Die Beamten trafen vor Ort die DB-Mitarbeiter sowie den 46-Jährigen an.

Die Sicherheitskräfte gaben an, dass der Bottroper ein 10m langes Kupferkabel aus einem Gebüsch neben der Bahnstrecke hervorgeholt habe. Der Mann wies sich mit seinem Personalausweis aus und ist der Polizei bereits wegen ähnlicher Sachverhalte bekannt.

Bei einer Durchsuchung des Deutschen fanden die Uniformierten ein Smartphone, Handschuhe, Werkzeug sowie zwei Schlüsselbunde mit Schlüsseln für Fahrradschlösser.

Die Beamten nahmen den Deutschen mit in das Bundespolizeirevier am Essener Hauptbahnhof.

Dort fertigten die Bundespolizisten Lichtbilder und sicherten die Fingerabdrücke.

An diesem Tatort kam es bereits vor ca. einer Woche zu einem Vorfall, bei dem Kabel an der Bahnstrecke geschnitten und entwendet wurde. Zu dem Zeitpunkt trafen die Einsatzkräfte keinen Tatverdächtigen an, fanden jedoch am Tatort ein, als gestohlen gemeldetes Fahrrad (E-Bike) mit Anhänger sowie darin befindliches Werkzeug.

Die Ermittlungen ergaben, dass einer der aufgefundenen Fahrradschlüssel des 46-Jährigen in das Schloss des Akkus dieses Fahrrads passte.

Die Beamten beschlagnahmten daraufhin das Handy, die Handschuhe und das Werkzeug sowie die Schlüssel und nahmen den Bottroper vorläufig fest.

Nach Abschluss der Maßnahmen brachten die Uniformierten den Mann in das zentrale Polizeigewahrsam in Essen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ein. Von dort erfolgten die weiteren polizeilichen Maßnahmen und Ermittlungen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell