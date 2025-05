Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Süd

Feuer in Mehrfamilienhaus - Folgemeldung 1

Lübeck (ots)

Am heutigen frühen Nachmittag (29.05.) brach in einem Mehrfamilienhaus im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Süd ein Feuer aus, bei dem nach jetzigem Kenntnisstand zwei Anwohner verletzt wurden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern aktuell an. Die Straßensperrungen werden aufrechterhalten.

Wie jetzt bekannt wurde, handelt es sich bei der leicht verletzten Person, die durch die Feuerwehr aus dem Erdgeschoss gerettet werden konnte, um einen 72 Jahren alten Mann, bei der schwer verletzten Frau um eine 30-Jährige aus Lübeck.

Das Feuer ist zwischenzeitlich unter Kontrolle gebracht worden, im Dachgeschoss auftretende Glutnester müssen allerdings weiter bekämpft werden.

Aufgrund der starken Gebäudeschäden ist ein Betreten des Hauses aktuell nicht möglich, um die Personensuche abzuschließen.

Der Einsatz wird noch mehrere Stunden, vermutlich bis in die Nacht hinein, andauern. Die Straßensperrungen werden aufrechterhalten.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandermittlungen führt die Lübecker Kriminalpolizei.

Weiterführende Informationen werden am morgigen Freitag (30.05.) durch die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck bekanntgegeben.

