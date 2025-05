Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Süd

Feuer in Mehrfamilienhaus

Lübeck (ots)

Am heutigen frühen Nachmittag (29.05.) brach in einem Mehrfamilienhaus im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Süd ein Feuer aus, bei dem nach jetzigem Kenntnisstand zwei Anwohner verletzt wurden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern aktuell an. Aufgrund der Rauchentwicklung kommt es zu Straßensperrungen.

Gegen 13:40 Uhr gingen mehrere Anrufe bei den Leitstellen von Polizei und Feuerwehr ein, nachdem ein zweigeschossiges Mehrfamilienhaus in der Schützenstraße in Brand geraten war. Als die Einsatzkräfte der Polizei wenige Minuten später am Brandort eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand.

Eine Anwohnerin rettete sich aus dem 2. Obergeschoss durch einen Sprung aus dem Fenster. Die Frau wurde zur medizinischen Versorgung mit Brandverletzungen und mutmaßlichen Knochenbrüchen in eine Klinik gebracht. Ein Mann aus dem Erdgeschoss konnte gerettet und am Einsatzort mit Atemwegsbeschwerden ambulant behandelt werden.

Die angrenzenden Wohnhäuser wurden geräumt.

Die Brandbekämpfung dauert nach wie vor an. Die Löscharbeiten gestalten sich u.a. aufgrund der Einsturzgefahr der Dachkonstruktion des Gebäudes schwierig. Die brandbetroffene Wohnung in der zweiten Etage ist nicht begehbar.

Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung mussten folgende Straßen gesperrt werden: Schützenstraße - Hansestraße - Emilienstraße - Meierstraße - St. Lorenz-Brücke.

Auskünfte zur Brandursache können derzeit nicht erteilt werden.

Ein Großteil der Anwohnerinnen und Anwohner findet vorübergehend Unterkunft bei Angehörigen. Der Kommunale Ordnungsdienst der Hansestadt Lübeck ist ebenfalls am Einsatzort und organisiert zugleich die Möglichkeit einer Notunterkunft.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell