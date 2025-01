Polizei Bochum

POL-BO: Fahrzeugdiebstahl in Herne: Polizei fahndet nach rotem Gabelstapler und sucht Zeugen

Herne (ots)

Zu einem eher ungewöhnlichen Fahrzeugdiebstahl ist es zwischen Montag, 27. Januar, und Dienstag, 28. Januar, in Herne-Baukau gekommen. Es werden Zeugen gesucht.

Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 17 Uhr am Montag und 11 Uhr am Dienstag auf einem Gelände mit leerstehendem Gebäude an der Cranger Straße 55. Unbekannte verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu dem Grundstück und stahlen einen roten Teleskopgabelstapler.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen?

Das ermittelnde Kriminalkommissariat bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell