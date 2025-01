POL-BO: Bergabfahrt: Radfahrer (68) stürzt und erleidet schwere Verletzungen

Bochum (ots) - Die Stadt Bochum plant am Mittwoch, 29. Januar, die Freilegung und Entschärfung eines Blindgängers im Volkspark Langendreer. Von dem erforderlichen Evakuierungsradius ist auch das Dienstgebäude der Polizeiwache Ost an der Dördelstraße 24 in Bochum betroffen. Aus diesem Grund werden die Wache Ost ...

