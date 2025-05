Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Gertrud

Kind bei Zusammenstoß mit Radfahrerin verletzt - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Bereits am 19.05.2025 (Montag) kam es in der Lübecker Wallbrechtstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrenden. Ein elfjähriger Junge stürzte und verletzte sich leicht. Die beteiligte Radfahrerin entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Am Montag, den 19. Mai 2025, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich in der Wallbrechtstraße in Lübeck St. Gertrud ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrenden, bei dem ein Elfjähriger verletzt wurde. Der Junge war auf dem Radweg der Wallbrechtstraße unterwegs, aus Richtung der Thomas-Mann-Schule kommend in Fahrtrichtung Ratzeburger Allee. Zeitgleich befuhr eine bislang unbekannte Frau denselben Radweg in entgegengesetzter Richtung.

Beim Passieren kam es offenbar zu einer Berührung der Fahrradlenker. Infolgedessen verlor der Junge das Gleichgewicht, stürzte auf den Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Jungen habe sich die Frau entfernt, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Der Schüler begab sich im Anschluss zurück in die Schule, wo seine Wunden zunächst versorgt wurden. Während der Versorgung wurde dem Jungen jedoch schwindelig und er verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Daraufhin wurde ein Rettungswagen verständigt, der ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Er konnte dieses später am Abend wieder verlassen.

Erst nach der Entlassung aus dem Krankenhaus wurde der Vorfall durch die Erziehungsberechtigten des Jungen bei der Polizei angezeigt. Die bislang unbekannte Radfahrerin wurde vom Kind als etwa 180 cm groß mit normaler Statur beschrieben. Sie soll braune, schulterlange Haare gehabt haben, war schätzungsweise zwischen 40 und 50 Jahre alt und trug eine Leggings. Zudem soll sie mit einem schwarzen Damenfahrrad unterwegs gewesen sein.

Die Polizei bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität der beteiligten Radfahrerin machen können, sich mit der Polizeidirektion Lübeck unter der Telefonnummer 0451 / 131-6345 oder per E-Mail an ED.Luebeck.PRev03@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell