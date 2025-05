Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-BAB1- Ratekau

BAB1: Unfall im Baustellenbereich - Fahrer war alkoholisiert

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Freitag (23.05.2025) ereignete sich auf der BAB1 im Baustellenbereich in Höhe Ratekau ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Führer eines BMW leichte Verletzungen zuzog. Nach derzeitigem Sachstand prallte der Fahrer mit seinem Wagen zunächst gegen das mittig gelegene Schutzelement, danach stieß der BMW gegen die Außenschutzplanke und kam dort stark beschädigt zum Stehen. Weil ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von über 1,4 Promille anzeigte, ermitteln die Beamten des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz gegen den Fahrer jetzt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Ereignet hatte sich der Verkehrsunfall gegen 02.00 Uhr auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 27 Jahre alte Fahrzeugführer mit seinem BMW der X-Serie in Höhe Ratekau zunächst nach links von der Fahrbahn ab, geriet in die Bankette und touchierte mehrere Leitpfosten. Anschließend prallte der Wagen gegen die mittig der Fahrbahn verbaute transportable Schutzeinrichtung, die die Fahrbahnen in Richtung Norden und Süden trennt. Abschließend stieß der BMW gegen die rechte Außenschutzplanke und kam mit dem Heck auf dieser und mit der Front im Straßengraben stark beschädigt zum Stehen.

Der 27-jährige Fahrer (Staatsangehörigkeit: Deutsch) aus Lübeck konnte den Wagen eigenständig leicht verletzt verlassen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Noch während der Unfallaufnahme vor Ort erhärtete sich für die eingesetzten Beamten des Polizei-Autobahnreviers Scharbeutz der Verdacht, dass der Lübecker unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test erbrachte Klarheit: Das Gerät zeigte einen vorläufigen Atemalkoholwert von über 1, 4 Promille an. In der Folge entnahm ein Arzt dem Lübecker eine Blutprobe, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt.

Die Höhe des Sachschadens an dem BMW beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf circa 5000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen konnte das Gefährt mittels Kran bergen und abtransportieren. Noch in der Nacht begannen Mitarbeiter der Straßenmeisterei mit den erforderlichen Instandsetzungsarbeiten der beschädigten Schutzplanken.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell