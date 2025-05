Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Kücknitz Geschichtserlebnisraum Roter Hahn als Ziel von rechtsextremen Drohschreiben

Lübeck (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Drohschreiben mit offensichtlich rechtsextremen Inhalt an eine Scheunenwand des Geschichtserlebnisraums in Kücknitz angebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen der Bedrohung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation erhoben.

Am Donnerstag (23.05.2025) gegen 08.00 Uhr fand ein Mitarbeiter des Geschichtserlebnisraum Roter Hahn an der Wand einer Scheune, in der Schafe untergebracht sind einen Zettel und Aufkleber mit rechtsextremen Gedankengut.

Die Scheune und andere Gebäude des Vereins waren ansonsten nicht beschädigt worden und alle Tiere sind unversehrt geblieben. Zwei Mitarbeiter des Vereins übergaben das Schreiben und die Aufkleber an die Polizei.

Das Kommissariat 5 der Bezirkskriminalinspektion in Lübeck hat die Ermittlungen wegen Bedrohung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0451/1310 oder per Mail an K5.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de entgegen genommen.

