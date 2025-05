POL-HL: HL_RZ / Öffentlichkeitsfahndung: Tatverdächtiger wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls gesucht

Lübeck (ots) - Am 21.05.2025 kam es zu einem Brand auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in Neustadt. Personen kamen nicht zu Schaden, das Vereinsheim muss jedoch abgerissen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Ein 65-Jähriger Ostholsteiner versuchte am Mittwochvormittag am Vereinsheim Unkraut mit einem Gasbrenner zu entfernen. Er hätte im Laufe der Arbeiten ...

