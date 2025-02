Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autoteile entwendet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit von Mittwoch (19.02.2025) bis Sonntag (23.02.2025) entwendeten unbekannte Täter Autoteile eines weißen VW Touareg. Das Fahrzeug stand in diesem Zeitraum in einer Parklücke in der Sternstraße, nahe der Einmündung St.-Gallus-Straße. An dem VW entstand ein Schaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Haben Sie im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

