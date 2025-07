BPOL NRW: Festnahme folgt auf dem Fuß - Bundespolizei nimmt Ladendieb am Kölner Hauptbahnhof fest

Düsseldorf (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (11. Juli 2025) kontrollierten Bundespolizisten einen 52-Jährigen am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Im Rahmen einer Identitätsprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Gegen 00.50 Uhr wurde der 52-Jährige am ...

