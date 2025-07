POL-PIZW: Trunkenheitsfahrt endet in Psychiatrie

Zweibrücken (ots) - Am Montagnachmittag, dem 30.06.2025 zwischen 17:30 Uhr und 19:45 Uhr, kam es in der Breitensteinstraße in Zweibrücken-Mittelbach zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein ordnungsgemäß am Sportplatz geparkter blauer VW Golf beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, die vordere Stoßstange des geparkten Golfs und entfernte sich von ...

