Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Zeugenaufruf nach Kollision auf dem Schulweg

Ettenheim (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen, gegen 7:30 Uhr, ereignete sich am an der Bushaltestelle vor einer Schule in der Straßburger Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 10-Jährigen Mädchen und einem noch unbekannten Radfahrer. Das Schuldkind wurde offenbar beim Aussteigen aus dem Schulbus an der Haltestelle von einem unachtsamen Radfahrer erfasst. Beide Beteiligten kamen durch die Kollision offenbar zu Sturz. Die 10-Jährige zog sich durch den Fall Verletzungen zu und musste im Anschluss ärztlich behandelt werden. Der unbekannte Radfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei den Beamten des Polizeipostens Ettenheim unter der Rufnummer 07822 44695-0 zu melden.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell