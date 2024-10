Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Trickdiebstahl durch "Shoulder Surfing"

Gutach (ots)

Ein 72 Jahre alter Mann wurde am Mittwochnachmittag in einer Bankfiliale in der Hauptstraße, Opfer einer Betrugsmasche - dem sogenannten "Shoulder Surfing". Gegen 14 Uhr soll der Senior an einem dortigen Geldautomaten Bargeld abgehoben haben und bei der PIN-Eingabe von noch Unbekannten beobachtet worden sein. Den Unbekannten dürfte es zunächst gelungen sein, den Mann in ein Gespräch zu verwickeln und ihm anschließend unbemerkt die Bankkarte zu entwenden. So kam es im Nachhinein zu mehreren Abbuchungen und einem Diebstahlschaden von 2.000 Euro.

Bereits in den vergangenen Wochen ereigneten sich im Bereich des Kinzigtals ähnliche Vorfälle. Die Polizei weist daher ausdrücklich auf folgende Verhaltenstipps hin:

- Geben Sie die PIN immer verdeckt ein. - Achten Sie darauf, ob fremde Personen den Abhebevorgang beobachten und ob der Diskretionsabstand eingehalten wird. - Geben Sie ihre Bankkarte nicht aus der Hand und achten sie stets darauf, dass Sie Ihre echte Kreditkarte noch im Besitz haben. - Sollte es Auffälligkeiten geben, kein weiteres Geld abheben und einen Mitarbeiter des Kreditinstitutes informieren.

