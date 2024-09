Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zahlreiche Verstöße bei Sondereinsatz festgestellt

Kreis Olpe (ots)

Die Kreispolizeibehörde Olpe beteiligte sich am Sonntag (08.09.2024) an einem Sondereinsatz des "Netzwerk Krad". Hierbei standen vorrangig Zweiradfahrer im Fokus. Im Verlauf von Geschwindigkeitsmessungen konnten die Beamten jedoch auch zahlreiche Verstöße anderer Verkehrsteilnehmer feststellen. Dabei konnten zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr insgesamt 292 Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen. Hierunter befanden sich auch 15 Motorradfahrer. Diese Anzahl mag auf den ersten Blick zwar gering erscheinen, jedoch war das Aufkommen an Motorradfahrern wetterbedingt am Sonntag sehr überschaubar.

59 Fahrzeugführer werden sich in einem Bußgeldverfahren verantworten müssen. 233 befanden sich mit ihrer Überschreitung im Bereich eines Verwarnungsgeldes. Ein Autofahrer wird wohl zudem mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Mit 107 Km/h war er statt der erlaubten 50 Km/h auf der "Lenscheider Straße" in Finnentrop deutlich zu schnell. Die Kreispolizeibehörde Olpe weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Geschwindigkeit nach wie vor die Hauptunfallursache ist. Daher werden weiterhin auch ohne Veranlassung durch einen Aktionstag im gesamten Kreisgebiet Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell